Chevron и Сирия обновят нефтепровод Хадиса-Банияс для экспорта нефти

Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Хадиса-Банияс. Проект, курируемый Chevron, направлен на увеличение поставок нефти из Киркука на сирийское побережье для экспорта в Европу, обходя Ормузский пролив.