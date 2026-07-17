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Царьград

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Chevron и Сирия обновят нефтепровод Хадиса-Банияс для экспорта нефти

Chevron и Сирия обновят нефтепровод Хадиса-Банияс для экспорта нефти

Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Хадиса-Банияс. Проект, курируемый Chevron, направлен на увеличение поставок нефти из Киркука на сирийское побережье для экспорта в Европу, обходя Ормузский пролив.

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