Chevron и Сирия обновят нефтепровод Хадиса-Банияс для экспорта нефти

Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении нефтепровода Хадиса-Банияс. Проект, курируемый Chevron, направлен на увеличение поставок нефти из Киркука на сирийское побережье для экспорта в Европу, обходя Ормузский пролив.
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