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Журналист Боуз: Зеленский относится ко всем неуважительно, включая Трампа

Атака киевского режима по аэродромам РФ прояснила, глава данного режима Владимир Зеленский намерен пойти на все ради своей выгоды — даже готов пожертвовать кем угодно, включая главу Белого дома Дональда Трампа.

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