Новости внутренней и внешней политики в России

Атака киевского режима по аэродромам РФ прояснила, глава данного режима Владимир Зеленский намерен пойти на все ради своей выгоды — даже готов пожертвовать кем угодно, включая главу Белого дома Дональда Трампа.