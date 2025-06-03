Атака киевского режима по аэродромам РФ прояснила, глава данного режима Владимир Зеленский намерен пойти на все ради своей выгоды — даже готов пожертвовать кем угодно, включая главу Белого дома Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии