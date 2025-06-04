NYP: врач рассказал, чем опасен для здоровья перенос будильника по утрам

Недавнее исследование показало, что более половины взрослых людей в среднем 2,5 раза переносят свой будильник по утрам, чтобы успеть поспать на 11 минут дольше, однако это опасно для организма, рассказал в интервью New York Post директор Центра медицины сна, врач Деннис Окли.