Роспотребнадзор: вши могут передаваться при обмене наушниками и расческами

В Северной столице и Ленинградской области ситуация с педикулезом остается стабильной. Специалисты поделились рекомендациями по предотвращению инфицирования, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.
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