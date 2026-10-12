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Вместо модели — сама Меган Маркл: почему реклама толстовки за $100 не понравилась публике

Вместо модели — сама Меган Маркл: почему реклама толстовки за $100 не понравилась публике

Кремовая толстовка за сто долларов, ограниченный тираж и дата запуска — 11 октября, в Международный день девочек.

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