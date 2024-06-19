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Президент Вучич призвал сербов делать запасы продовольствия. Будет война

Президент Вучич призвал сербов делать запасы продовольствия. Будет война

Уровень пессимизма в мире начинает зашкаливать. Такой вывод можно сделать по итогам интервью президента Сербии Александра Вучича швейцарскому журналу Weltwoche … Сербский лидер посоветовал своим гражданам запасаться продовольствием, ибо по его мнению мир стоит на пороге большой войны, которая может начаться уже в ближайшие 3-4 месяца.

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