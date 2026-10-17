After the late '80s Mission: Impossible relaunch ran its course on ABC, the next show in its time slot didn't exactly flourish, despite Dick Wolf's involvement.
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