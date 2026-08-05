Урожайность зерновых в Великобритании серьезно упала на фоне засухи

Серьезное снижение урожайности зерновых культур в Великобритании по сравнению с предыдущими годами показали исследования Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства страны (AHDB), 4 августа сообщает голландское издание Nieuwe Oogst.
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