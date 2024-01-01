Заберите свои рупии: Попытка шантажировать Россию обернулась Индии потерей дешевой нефти

2 дня назад 116K прочитали Россия вынуждена будет проучить партнёра по БРИКС, решившего сыграть на её проблемах к своей выгоде.
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