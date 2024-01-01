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Заберите свои рупии: Попытка шантажировать Россию обернулась Индии потерей дешевой нефти

Заберите свои рупии: Попытка шантажировать Россию обернулась Индии потерей дешевой нефти

2 дня назад 116K прочитали Россия вынуждена будет проучить партнёра по БРИКС, решившего сыграть на её проблемах к своей выгоде.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Не будет поставлять Россия купят у Ирана...
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23 час.
Азохен вей товарищи бояре
Сала усраине ...🏳🌈🏳🌈🏳🌈 !!!
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21 час.
Михаил Баютин
Почему именно за китайские юани? То за свои рубли, теперь за юани, так лучше за золото. Индию бесполезно вразумлять, индусы всегда стремились быть хитрее всех.
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19 час.

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