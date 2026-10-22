Зарплатный разрыв между регионами РФ достиг 200 тысяч рублей, при этом средняя зарплата по стране за первое полугодие 2026 года составила 109,2 тысячи рублей, увеличившись на 12,7% по сравнению с прошлым годом.
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