Русская весна
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Русская весна

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Польша, Прибалтика, Скандинавия: не сотрутся ли США о земную ось?

Польша, Прибалтика, Скандинавия: не сотрутся ли США о земную ось?

На днях заместитель начальника командования материально-технического обеспечения сухопутных войск США генерал-лейтенант Крис Мохан рассказал о планах размещения запасов для американской дивизии вблизи Полярного круга.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Эта страна, несчастье планеты Земля, не уймется, пока не будет разрушена. А она разрушена не будет. Значит, все 8 миллиардов землян будут жить по &quot;правилам&quot;, устаналиваемым этими потомками убийц, шулеров и насильников, захвативших в свое время страну индейцев и изживших их, как тараканов. Чего же ждать от них?
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