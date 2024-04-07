Польша, Прибалтика, Скандинавия: не сотрутся ли США о земную ось?

Леонтий Букштейн

Эта страна, несчастье планеты Земля, не уймется, пока не будет разрушена. А она разрушена не будет. Значит, все 8 миллиардов землян будут жить по "правилам", устаналиваемым этими потомками убийц, шулеров и насильников, захвативших в свое время страну индейцев и изживших их, как тараканов. Чего же ждать от них?