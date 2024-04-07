На днях заместитель начальника командования материально-технического обеспечения сухопутных войск США генерал-лейтенант Крис Мохан рассказал о планах размещения запасов для американской дивизии вблизи Полярного круга.
Польша, Прибалтика, Скандинавия: не сотрутся ли США о земную ось?
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Эта страна, несчастье планеты Земля, не уймется, пока не будет разрушена. А она разрушена не будет. Значит, все 8 миллиардов землян будут жить по "правилам", устаналиваемым этими потомками убийц, шулеров и насильников, захвативших в свое время страну индейцев и изживших их, как тараканов. Чего же ждать от них?
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