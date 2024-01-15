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В Тоншаевском районе похоронили погибшего в ходе СВО Александра Дорофеева

В Тоншаевском районе похоронили погибшего в ходе СВО Александра Дорофеева

Он заключил контракт для участия в СВО в июне 2023 года, погиб перед Новым годом.В Тоншаевском районе Нижегородской области прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Дорофеевым.

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