В Тоншаевском районе похоронили погибшего в ходе СВО Александра Дорофеева

Он заключил контракт для участия в СВО в июне 2023 года, погиб перед Новым годом.В Тоншаевском районе Нижегородской области прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Дорофеевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии