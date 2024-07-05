Пожары произошли после атаки ВСУ под Ростовом

Global Look Press/Belkin Alexey/news.ru Ландшафтные пожары произошли после падения обломков из-за сбития 10 беспилотников ВСУ в Ростовской области в ночь на 5 июля, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
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