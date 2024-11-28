С 28 ноября начинается для православных период одного из самых важных и строгих постов в году - Рождественского.
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С 28 ноября начинается для православных период одного из самых важных и строгих постов в году - Рождественского.