МИД Таджикистана вновь и вновь позволяет себе неприемлемые выходки. Ранее по линии МИДа было объявлено, что секретарь Совбеза России распространяет ложь и дезинформацию в отношении таджикских наёмников, воюющих за киевскую братию.
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