Новости СВО. На Курском направлении начались ожесточенные бои. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 23.09.2024

Под Курском при разминировании погиб глава пиротехнического отдела МЧС. На Курском направлении идут ожесточенные бои Под Курском продолжаются высокоинтенсивные бои, несмотря на некоторое снижение темпов наступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии