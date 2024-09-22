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Новости СВО. На Курском направлении начались ожесточенные бои. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 23.09.2024

Новости СВО. На Курском направлении начались ожесточенные бои. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 23.09.2024

Под Курском при разминировании погиб глава пиротехнического отдела МЧС. На Курском направлении идут ожесточенные бои Под Курском продолжаются высокоинтенсивные бои, несмотря на некоторое снижение темпов наступления.

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