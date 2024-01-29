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Пилотов рухнувшего Falcon 10 допустили к полетам на нем по поддельным документам

Пилотов рухнувшего Falcon 10 допустили к полетам на нем по поддельным документам

Членам экипажа потерпевшего крушение в горах Афганистана бизнес-джета Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву Росавиация выдала пилотские свидетельства с допуском на Falcon 10 на основании поддельных документов.

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