Захарова: коалиция желающих сделала шаг по интеграции НАТО в конфликт на Украине

«Коалиция желающих» сделала очередной шаг в сторону все большей вовлеченности европейских стран — членов НАТО в конфликт на Украине, объявив о создании многонациональных сил для развертывания в республике.
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