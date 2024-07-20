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«Арсенал» согласовал переход Калафьори из «Болоньи» за 40+5 млн евро

«Арсенал» согласовал переход Калафьори из «Болоньи» за 40+5 млн евро

Английский клуб достиг соглашения с «Болоньей» о трансфере 22-летнего защитника. «Арсенал» выплатит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за переход футболиста.

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