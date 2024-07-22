В Иванове продолжается профилактическая работа с несовершеннолетними общественников и полицейских в рамках акции «Каникулы с общественным советом»

В Советском районе областного центра сотрудники Госавтоинспекции совместно с подразделением ПДН и членом Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Мариной Римской провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение правонарушений среди юных пешеходов и водителей вело и мототранспорта.
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