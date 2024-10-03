Жгучий холод ответных санкций

ВМ

Владимир Минаков

В Европу перестали лес поставлять - и сразу вой подняли: у финнов нет сырья для изготовления бумаги, у итальянцев - материала для изготовления мебели. И таких примеров - сотни. Главное - пользоваться ограничением поставок с умом, продавать не сырьё, а полуфабрикат или готовый продукт. Так же с с металлами - не руду, а изделия, с повышенной ценой ( трубы, прокат...)