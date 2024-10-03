Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Владимир Минаков
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Жгучий холод ответных санкций

Жгучий холод ответных санкций

Россия готовит запрет на экспорт сырья в недружественные страны Правительство прорабатывает обширный перечень видов стратегического сырья, которые будут запрещены для экспорта в недружественные страны.

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Комментарии
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Кошмар
Тупым и четыре высших образования не помогут...😀.
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9 час.
radiofree
С трудом верится.......
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8 час.
ВМ
Владимир Минаков
В Европу перестали лес поставлять - и сразу вой подняли: у финнов нет сырья для изготовления бумаги, у итальянцев - материала для изготовления мебели.  И таких примеров - сотни. Главное - пользоваться ограничением поставок с умом, продавать не сырьё, а полуфабрикат или готовый продукт. Так же с с металлами - не руду, а изделия, с повышенной ценой ( трубы, прокат...)
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5 час.

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