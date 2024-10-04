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Царьград

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Террористов из "Крокуса" вербовали в таджикской диаспоре в России: Глава ФСБ выступил с разоблачительными заявлениями

Террористов из "Крокуса" вербовали в таджикской диаспоре в России: Глава ФСБ выступил с разоблачительными заявлениями

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников выступил с разоблачительными заявлениями.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Запретить все диаспоры,всех их домой в аулы!!
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23 час.

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