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Царьград

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Reuters: Катар и ОАЭ перевалили СПГ за пределами Ормузского пролива

Reuters: Катар и ОАЭ перевалили СПГ за пределами Ормузского пролива

Катар и ОАЭ начали перевалку СПГ за пределами Ормузского пролива из-за рисков судоходства. Три танкера провели переправку грузов в Индию и Японию, что привело к пятимесячному максимуму цен на СПГ в Азии.

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