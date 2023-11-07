Лагманная лапша с курицей и овощами

Сегодня к приезду друзей помимо множества закусок я решила приготовить что-то новое для себя. Лагман в ресторанах я себе никогда не заказывала, но в кафе с национальной кухней, муж периодически заказывал это блюдо.
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