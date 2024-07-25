В Багратионовске завершился визит молодежной делегации из Белоруссии

Четырехдневный визит в Багратионовск белорусской молодежи по проекту «Россия-Белоруссия»: молодежное партнерство в сфере экологии» завершился, сообщает пресс-служба администрации Багратионовского муниципального округа 25 июля в соцсети «ВКонтакте», Долгосрочный и поэтапный проект «Россия-Белоруссия»: молодежное партнерство в сфере экологии» реализуется при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.