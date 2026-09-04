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Татар-информ

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Группа «Россия – Исламский мир» оценит десять фильмов на «Алтын минбаре»

Группа «Россия – Исламский мир» оценит десять фильмов на «Алтын минбаре»

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» выступает партнером XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» и оценит картины собственной специальной номинации, в которую вошли десять фильмов.

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