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Алла Пугачева удивила поклонников образом в джинсах на спектакле внука Никиты

Алла Пугачева удивила поклонников образом в джинсах на спектакле внука Никиты

Алла Борисовна любит удивлять поклонников своим внешним видом. Фото: Instagram Алла Пугачева поддержала внука Никиту Преснякова, посетив спектакль «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре, где актер играет в паре с Анной Снаткиной.

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