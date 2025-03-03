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Пенсионер не поддался на уловку телефонных мошенников

Пенсионер не поддался на уловку телефонных мошенников

Американский пенсонер не поддался на уловки телефонных мошенников. Между тем в Кремле.Безотносительно того, в какую сторону повернет данный кризис в отношениях США и ЕС, кто будет в конечном итоге юзать кокаинового фюрера, России это будет выгодно в сравнении с ситуацией, когда США и ЕС совместно накачивали Украину оружием.

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