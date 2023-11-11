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Минобороны РФ сообщило о нанесении огневого поражения арсеналу ВСУ в селе Девички под Киевом

Минобороны РФ сообщило о нанесении огневого поражения арсеналу ВСУ в селе Девички под Киевом

Российское оборонное ведомство раскрыло цель сегодняшнего удара по Киевской области. Изначально сообщалось, что поражён объект на аэродроме Борисполь, где находились поставленные натовскими странами зенитные ракетные комплексы.

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