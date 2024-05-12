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Царьград

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Эден Голан попала в базу «Миротворца» после скандала на "Евровидении"

Эден Голан попала в базу «Миротворца» после скандала на "Евровидении"

Она хотела исполнить песню под названием "October Rain" (Октябрьский дождь), но некоторые сочли, что в этом названии есть отсылка к конфликту между Израилем и Палестиной, активизировавшемуся осенью 2023 года.

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