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Царьград

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Такер Карлсон: США "уничтожили Украину" своим желанием воевать с Россией

Такер Карлсон: США "уничтожили Украину" своим желанием воевать с Россией

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что Вашингтон "уничтожил Украину" своим стремлением к конфронтации с Россией.

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