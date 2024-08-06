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Зеленский заявил о подготовке «реальной основы для прекращения войны». Он намерен завершить конфликт в этом году

Зеленский заявил о подготовке «реальной основы для прекращения войны». Он намерен завершить конфликт в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении завершить конфликт с Россией в 2024 году. «Наша неизменная цель — подготовить реальную основу для справедливого прекращения войны уже в этом году», — уточнил он.

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