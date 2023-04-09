Захарова назвала циничным заявление Гордона, что его сыновья не находятся на фронте, поскольку являются гражданами США

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова назвала циничным заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о том, его сыновья не находятся в настоящий момент на фронте, так как являются гражданами Соединенных Штатов.