Общая явка в первый день выборов в Подмосковье превысила 24%

В Подмосковье завершился первый день выборов депутатов Госдумы и Московской областной Думы. Общая явка превысила 24%, почти 70% избирателей проголосовали дистанционно электронным способом.
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