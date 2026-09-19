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Общая явка в первый день выборов в Подмосковье превысила 24%

Общая явка в первый день выборов в Подмосковье превысила 24%

В Подмосковье завершился первый день выборов депутатов Госдумы и Московской областной Думы. Общая явка превысила 24%, почти 70% избирателей проголосовали дистанционно электронным способом.

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