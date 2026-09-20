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OilPrice

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Hormuz Crisis to Push Global Coal Demand to Record High

The International Energy Agency expects coal demand to increase this year in response to ongoing oil and gas trade constraints stemming from the closure of the Strait of Hormuz.

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