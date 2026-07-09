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Россиянин выиграл 2,6 млн рублей, поставив на камбэк Аргентины при 2:0 в пользу Египта

Клиент Olimpbet выиграл крупную сумму на матче Аргентина – Египет. Беттор поставил 500 тысяч рублей на непоражение аргентинцев в основное время при счете 2:0 в пользу египтян по коэффициенту 5.

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