Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    "Быть на одной волне со своим народом для главы государства дорогого стоит".  Да ничего это не стоит!  Главе государс...Цель Киева под Ку...
  • Eduard
    В Белоруссии и Казахстане порядок навели!МИД РФ оценил тве...
  • Акимова Татьяна
    В плен никого не брать!!!ВС РФ взяли в пле...

Милитаристская Япония, помощь Украине и разрешение на добычу в наших водах

Милитаристская Япония, помощь Украине и разрешение на добычу в наших водах

В начале июня в российских СМИ муссировалась новость об очередном факте передачи Японией $3.3 млрд Украине за счёт замороженных активов нашей Родины, а также о предоставлении Киеву военной техники разминирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх