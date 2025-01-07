Nature Physics: определена форма электрона при движении через твердое тело

Ученые из Корнеллского университета и Сеульского национального университета сделали шаг вперед в понимании квантового мира, впервые измерив геометрическую "форму", которую принимает электрон при движении через твердое тело.
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