Актер не признавал ДНК: как сложилась жизнь члена ОПГ, внебрачного сына «Человека-амфибии»

После ухода из жизни знаменитого «Человека-амфибии» выяснилось, что у него был внебрачный сын. Несколько лет назад еще при жизни Владимира Коренева Евгения Харькова объявила, что она — его дочь, и тест ДНК это подтвердил, но актер не захотел признавать родство.
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