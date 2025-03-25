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Закон, порядок, государство

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Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ

Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли позиции российских войск от разведывательного беспилотника ВСУ

После определения направления полёта и азимута воздушной цели расчёт комплекса был приведен в боевую готовность.

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