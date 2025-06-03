В ЛЭТИ создан недорогой материал толщиной с атом для сенсоров опасных газов

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали недорогой двумерный (толщиной в один атом) наноматериал – графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4) – для создания высокоточных сенсоров опасных газов и очистки воды.
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