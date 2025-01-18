Православные отмечают крещенский сочельник

Православные верующие отмечают сегодня крещенский сочельник. Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения, верующие постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества.
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