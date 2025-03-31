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Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Да потому что украинская богемка вся поголовно ненавидит Россию и россиян, и не скрывает этого. Богемка, конечно, не совсем подходящее слово, но надо было как-то коротко обозначить украинскую псевдоинтеллигентную нацистскую кодлу, это сборище бесталанных самовлюблённых чертей, считающих себя высококультурными представителями сверхлюдей.

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Комментарии
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Генрих
Поначалу наше министерство культурКИ следует перетрясти и капитально просеять...  Своих мерзавцев хватает, которые несмотря на паскудные слова в адрес страны, продолжают мозолить глаза на экранах.
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11 час.
Гулька
Точно, именно там и сидят главные ИНОАГЕНТЫ, в этом самом министерстве БЕСкультурья! И еще Эрнст, всячески протаскивающий всяких шалав на большой экран.
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4 час.
valentina sergeeva
Почему только украинских-то?.. Всех! Не взирая на национальности и занимаемые в России должности!
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2 час.
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