Продажи французского шампанского сократились почти на 10%

Французские производители шампанского продали по итогам 2024 года 271,4 млн бутылок этого алкогольного напитка, что 9,2% меньше, чем за год до этого, пишетагентство Reuters со ссылкой на подсчеты комитета Шампани.
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