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Царьград

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В Малаховское озеро в Люберцах выпустили 2000 золотых рыбок

В Малаховское озеро в Люберцах выпустили 2000 золотых рыбок

Смогут ли карпы кои выжить в промерзающем зимой водоеме.5 июня в Люберцах прошел экологический марафон "Вода России".

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