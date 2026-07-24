«Главное – выжить»: названы новые цели ударов ВС РФ на Украине Логистическим компаниям Украины, а также представителям связанных с ними сфер бизнеса предписано в срочном порядке запасаться топливом.
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«Главное – выжить»: названы новые цели ударов ВС РФ на Украине Логистическим компаниям Украины, а также представителям связанных с ними сфер бизнеса предписано в срочном порядке запасаться топливом.
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