Все разговоры о «российском вторжении» в ЕС могут закончиться реальной войной

Чем активнее Россия бьёт по украинской инфраструктуре, особенно в Киеве, тем громче на Западе звучат голоса о том, что следующим шагом Москвы якобы станет нападение на Европу — скорее всего, где-нибудь в Прибалтике.
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На войну им нужны деньги, а их-то и нет. И надо ответить, что лучшая защита России - нападение!