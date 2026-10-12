БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Все разговоры о «российском вторжении» в ЕС могут закончиться реальной войной

Все разговоры о «российском вторжении» в ЕС могут закончиться реальной войной

  Чем активнее Россия бьёт по украинской инфраструктуре, особенно в Киеве, тем громче на Западе звучат голоса о том, что следующим шагом Москвы якобы станет нападение на Европу — скорее всего, где-нибудь в Прибалтике.

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