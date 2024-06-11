Министр Чекунков: Россия и Китай освоят Севморпуть

Москва и Пекин, объединив китайские возможности и российский ледокольный флот, намерены добиться значительного прогресса в освоении Северного морского пути и увеличении объема транспортировки грузов, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью китайскому изданию Global Times.
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