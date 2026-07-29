Продажи высокобелковых продуктов выросли в 1,5–2 раза

На российском продуктовом рынке наблюдается устойчивый рост предложения высокобелковой продукции. Согласно данным, опубликованным «Московским комсомольцем» со ссылкой на отраслевых экспертов, в первом квартале 2026 года россияне приобрели порядка 9,9 тыс.
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