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Царьград

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Продажи высокобелковых продуктов выросли в 1,5–2 раза

Продажи высокобелковых продуктов выросли в 1,5–2 раза

На российском продуктовом рынке наблюдается устойчивый рост предложения высокобелковой продукции. Согласно данным, опубликованным «Московским комсомольцем» со ссылкой на отраслевых экспертов, в первом квартале 2026 года россияне приобрели порядка 9,9 тыс.

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