Нарышкин призвал спокойно относиться к заявлению Столтенберга о ядерном оружии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация обсуждает возможность приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.
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