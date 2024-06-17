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Нарышкин призвал спокойно относиться к заявлению Столтенберга о ядерном оружии

Нарышкин призвал спокойно относиться к заявлению Столтенберга о ядерном оружии

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин призвал спокойно относиться к словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что организация обсуждает возможность приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности.

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